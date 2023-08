Accident mortel à Louga : l’horreur racontée par un rescapé

Un accident de la circulation a fait 24 morts dont 22 sur le coup et une cinquantaine de blessés mercredi dernier à Louga. Selon Vox populi, toutes les personnes décédées ont été identifiées. Parmi elles, 19 corps ont été récupérés par les familles. Les cinq restants sont conservés dans un camion frigorifique dépêché à cet effet, en attendant que les proches se manifestent.



Concernant les blessés, 11 ont été évacués à Saint-Louis, 5 sont revenus à Louga après examens et 6 sont répartis entre la réanimation et le service d’accueil des urgences.



Deux se sont rétablis au moment où 45 sont pris en charge à l’hôpital régional et du centre de santé de Louga. Leur état est jugé stable, renseigne le journal.



Parmi les rescapés, Saliou Ndao, la trentaine, garde les stigmates du choc. Il retrace ainsi le film de l’accident : “Je somnolais quand l’accident s’est produit. C’est un bruit assourdissant de ferraille qui m’a brusquement réveillé. Il s’en est suivi un silence lourd. Je ne peux pas vous dire comment j’ai fait pour sortir du bus.”



Il poursuit : “Je suis resté des minutes sans savoir ce qui s’est réellement passé. Le spectacle était terrifiant. Il y avait des corps devant moi. Des gémissements se faisaient entendre, suivis de cris stridents. On est resté des minutes avant l’arrivée des secours.”



Saliou Ndao ajoute : “J’étais dans un état second. La peur avait fini par paralyser mes jambes. Ce sont les sapeurs qui m’ont aidé à me relever. J’ai alors marché tout seul pour sortir du bus. Il a fallu une heure pour que je puisse réaliser ce qui s’est passé.”



C’est alors, confie-t-il au journal, qu’il a demandé des nouvelles de ses amis. “J’ai appris que les deux sont sortis indemnes comme moi mais le troisième est mort”, a-t-il révélé.



Saliou Ndao a aussi perdu sa nièce. Cette dernière se rendait à Dakar, en compagnie de sa mère, qui a eu “quelques blessures au niveau de la jambe”. “Dans mon village, il y a eu aussi des morts. C’est trés dur. Je suis toujours sous le choc”, a-t-il dit.