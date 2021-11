Accident mortel : Les condoléances de Déthié Fall à Ousmane Sonko

L'accident du cortège d'Ousmane Sonko qui a fait deux morts ce jour, fait réagir la classe politique. Après Khalifa Sall, Déthié Fall, leader du Parti républicain pour le progrès (Prp) déplore le drame qui a endeuillé le parti Pastef.



"J'adresse mes plus attristées condoléances au Président Ousmane SONKO et à l'ensemble des militants du PASTEF suite aux décès de nos frères survenus cet après-midi par accident sur la RN1.



Nous prions pour le repos éternel des âmes des défunts et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", écrit le député à l'Assemblée nationale dans un post reçu.



Déthié FALL,

Président du PRP