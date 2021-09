[Vidéo] Accident sur Ila Touba : Un véhicule particulier complètement consumé

Un accident est survenu il y a quelques instants sur l'autoroute à péage Ila Touba, entre Bambey et Touba. Dans une vidéo parvenue à Seneweb, on aperçoit un véhicule particulier complètement consumé par les flammes. On ignore toutefois s'il y a des victimes.