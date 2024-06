Accident sur l'autoroute : Le ministère des Transports recommande le retrait des permis des deux chauffeurs de "Ndiaga Ndiaye"

Pour lutter contre l'indiscipline sur les routes sénégalaises, le ministère des Transports terrestres souhaite durcir les sanctions. Arrêtés sur l'autoroute après un accident à Diamniadio ayant fait 11 blessés dont 3 graves, les deux chauffeurs de cars "Ndiaga Ndiaye" pourraient être les premiers à faire les frais du durcissement des mesures souhaité par le nouveau régime.







Ce week-end, un accident est survenu sur l'autoroute, à hauteur de Diamniadio. Deux chauffeurs de cars "Ndiaga Ndiaye" faisaient une course, avec des passagers et bagages à bord, avant de provoquer un choc qui a fait 11 blessés, dont 3 dans un état grave, qui ont été transportés par les sapeurs-pompiers. Les deux chauffeurs ont été arrêtés et placés en garde-à-vue.





Pour que pareilles choses ne se reproduisent plus sur les routes sénégalaises, le ministère des Transports souhaite des sanctions sévères. Ainsi, le ministère a recommandé le retrait temporaire ou définitif des permis des deux chauffeurs. Désormais, leur sort en tant que chauffeur dépend de la commission de retrait, qui devra trancher après ces recommandations du ministère.