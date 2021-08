Accident sur la RN2 : L'absence de caserne de sapeurs-pompiers à Ndioum a alourdi le bilan

Manque de caserne de sapeurs-pompiers à Agnam Bolli

La collision entre un minicar et un car "Ndiaga Ndiaye", qui s’est produite ce mardi matin sur la route nationale n°2, non loin de Ndioum, a fait 12 morts. Un bilan qui a ému plus d’un, d’autant plus que dans le minicar, étaient des membres d’une même famille habitant à Agnam Bolli, si l’on en croit nos confrères de la Rfm.