Accident sur la RN7 à Kédougou : 01 Mort et 03 Blessés Graves

Heurté de plein fouet, un jeune talibé de Madina Kénioto est mort sur le coup lors d’un accident de la circulation survenu sur la route nationale n°7 à hauteur du village de Kénioto à 3 Km de la commune de Kédougou.







A en croire les témoignages recueillis sur place, une Pick up immatriculé KG 3970 en provenance de Samécouta a percuté un motocycliste et son passager qui roulaient en sens inverse. Après ce choc, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé sur l’un des bas-côtés de la route où étaient regroupés des enfants. Et un des enfants âgé de 13 ans a été mortellement fauché par le véhicule dans sa course et blessé 03 autres grièvement.





Alertés les éléments du commissariat central de la police de Kédougou se sont rendus sur les lieux pour procéder au constat d’usage.





Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident qui a plongé tout le village de Madina Kénioto dans une tristesse.





Le corps sans vie du jeune talibé et les trois blessés graves ont été acheminés au centre de santé de Kédougou par les éléments de la 64 ème compagnie d’incendie et de secours.





Le chauffeur du véhicule est en garde à vue au commissariat central de Kédougou pour homicide involontaire. Il sera présenté au procureur ce lundi.