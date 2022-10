Accident sur la VDN : la surprenante réaction de la victime du fils de Mariama Sarr

Cheikh Sonhibou Mbaye, fils de la ministre Mariama Sarr, sera jugé devant le tribunal des flagrants délits vendredi prochain. Il est poursuivi pour les délits de fuite et conduite sans permis.



Il avait renversé un motard sur la VDN, vendredi dernier, avant de prendre la fuite. Il a été déféré au parquet hier, lundi, puis mis en liberté provisoire en attendant son procès.



Source A renseigne que beaucoup d’informations ayant circulé autour de cette affaire sont fausses. Par exemple, il a été dit que Cheikh Sonhibou Mbaye n’aurait pas son permis de conduire. Le journal rapporte qu’il est bel et bien titulaire dudit document. Son tort c’est qu’il ne l’avait pas au moment de l’accident, ce qui constitue certes un délit.



En plus, sa victime n’est pas dans le coma comme avancé. Selon Source A, elle a d'ailleurs accordé son pardon au fils de la ministre. Précisant à l'attention des enquêteurs, d'après la même source, qu’elle n’est pas sérieusement blessée, qu’elle a juste quelques égratignures.



La deuxième personne que le mis en cause aurait fauché dans sa fuite et qui serait sérieusement blessée, ne s’est pas présentée à la police. Elle est introuvable. Ce qui fait croire à Source A, que cette information est également inexacte.