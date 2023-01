Accident tragique de Kaffrine : Serigne Khadim Gaydel Lô invite l’Etat à plus de responsabilité

Le réveil, dans la douleur et la consternation, du peuple sénégalais, ce dimanche 08 janvier 2023, avec l’accident tragique survenu à 6 km de Kaffrine, entre 2 bus de transport commun qui roulaient en sens inverse, en provenance, l’un, de Tambacounda, l’autre, de Dakar, a suscité un choc terrible du côté du guide religieux Serigne Khadim Gaydel Lô de Thiès. Le Cheikh, fortement attristé par les faits qui ont occasionné un lourd bilan provisoire qui fait déjà état d’une quarantaine de pertes en vies humaines, interpellant tout un chacun sur la lancinante question de la sécurité routière devenue un véritable fléau au Sénégal, n’a pu s’empêcher de présenter ses sincères condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes en particulier.