ACCIDENT TRAGIQUE DE THILMAKHA : L’identité des 2 personnes décédées et 4 blessées établie

On en sait un peu plus sur l’identité des victimes de l’accident tragique de la circulation survenu sur l’axe Thilmakha-Pékesse, dans le département de Tivaouane, le lundi 1 mai 2023, vers 17 heures. Un camion de rempli de pierres est entré en collision avec un véhicule « 7 places » de transport en commun entraînant trois morts et cinq blessés graves dont un enfant.







Parmi les trois personnes décédées sur le coup figure le chauffeur du véhicule «7 Places» qui habite le quartier Kawsara Fall à Thiès. Deux des victimes ayant perdu la vie sur le coup et quatre autres personnes blessées graves appartiennent à une même famille et sont originaires du village de Farbott, non loin de Pékesse.





L’identité de la septième personne, une dame encore dans le coma, n’a toujours pas été établie. Les personnes blessées ont été acheminées au district de santé de Gayé. Le chauffeur du camion a été mis a été arrêté.





Les autorités locales de la zone sont remontées contre l’entrepreneur qui a en charge la réfection en cours de la dorsale Ngaye Mécké-Touba, depuis déjà deux ans. On lui reproche de « manque de rigueur, de constance dans le travail ».