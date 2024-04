Accidents à Koungheul et à Nioro : La réaction de Khalifa Sall

Les réactions s’enchaînent, depuis le terrible accident qui s’est produit à Koungheul. Khalifa Ababacar Sall, l’ancien candidat à la Présidentielle, a fait un post sur X, dans lequel il plaide pour un renforcement de la sécurité routière et le respect du Code de la route.







« C’est avec tristesse que j’ai appris les tragiques accidents ayant causé 17 morts et de nombreux blessés à Koungheul et à Nioro. Je prie pour le repos de l’âme des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces drames soulignent l’importance cruciale d’un comportement responsable sur nos routes. J’exhorte les autorités à renforcer la sécurité routière et les chauffeurs au respect strict du Code de la route. La vie de nos concitoyens en dépend ».