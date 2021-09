Accidents de la route : 600 morts dénombrés chaque année au Sénégal

Au Sénégal, environ 600 personnes sont mortes chaque année dans des accidents de la route. La révélation a été faite, ce mardi, lors du lancement officiel du Programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres (Pagotrans) financé par l'Union européenne (Ue) pour un montant d'environ 4 millions d'euros (2 milliards 620 millions F CFA) sur une durée de 2 ans.





Dans son discours, l'ambassadeur de l'Ue au Sénégal, Irène Mingasson, a déploré le fait que plus de 600 personnes soient tuées chaque année sur les routes au Sénégal. Mais, au-delà de cette tragédie, "la sécurité routière coûte 163 milliards par an à l'État du Sénégal". C'est pourquoi, dit-elle, "la Team Europe, grâce à son expertise, accompagne le Sénégal afin de disposer de solutions de mobilité efficaces, sûres et respectueuses de l'environnement, et à créer les conditions permettant au secteur d'être concurrentiel et générateur de croissance durable et d'emplois".





La diplomate a soutenu qu'à travers l'appui à ce programme, son institution "entend contribuer aux efforts des autorités sénégalaises pour relever ensemble les défis majeurs auxquels sont confrontés le Sénégal et les autres États d'Afrique de l'Ouest". Il s'agit notamment de l'insécurité routière, la surcharge à l'essieu, la pollution, la prise en compte du genre et la création d'emplois.