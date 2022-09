Accidents de la route : Le directeur de la Sécurité routière préconise des sanctions

Cheikh Oumar Guèye sur les accidents de la Route

Le bilan des accidents de la route est inacceptable, selon le directeur général national de la Sécurité routière, Cheikh Oumar Guèye.





Joint par nos confrères d’iRadio, il sensibilise les chauffeurs et préconise des sanctions pour freiner ces accidents.





En déplacement à Kaolack pour la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation, il revient sur les causes de ces accidents de la circulation.





«Si on regarde de plus près les causes des deux accidents, par exemple celui de Mbour sur la route de Bandia, c’est toujours un dépassement dangereux. Ça s’est passé en journée ; donc la visibilité était là, la sécurité routière est très bonne, la signalisation routière était présente. Malgré tout, l’automobiliste communément appelé ‘War gaindé’ a voulu faire un dépassement dangereux et malheureusement, il a eu un choc frontal avec un autre véhicule qui a causé sept morts. C’est regrettable. Ça, c’est de l’indiscipline», a-t-il regretté.





Il en de même à Koussanar. «L’infrastructure routière sur cet accident a été très bien reprise par l’Ageroute. La signalisation routière est présente. Le véhicule de transport de passagers de type bus a voulu faire un dépassement dangereux et il s’est retrouvé frontalement avec un ‘7 places’ qui venait de Touba. Il a percuté violemment ce véhicule et il y a eu neuf morts. Et toujours, c’est le comportement humain, c’est l’indiscipline. C’est le non-respect des dispositions du Code de la route», fait-il savoir.