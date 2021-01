Accidents de la route : Mansour Faye pour une "tolérance zéro" et l'application effective des sanctions prévus

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, préconise ’’la tolérance zéro et l’application des sanctions sur les accidents de la circulation causés par le facteur humain’’."Il faut qu’on aille vers des sanctions allant jusqu’au retrait de la licence d’exploitation" si une infraction se trouve avérée. "Il faut qu’on revienne à la tolérance zéro pour protéger les citoyens et mettre en application les sanctions prévues par la loi", a-t-il déclaré.Mansour Faye a fait cette déclaration à Daga Diakhaté, un village de la commune de Ngathie Naoudé, dans le département de Kaolack (centre), où il s’était rendu jeudi suite à un accident qui a fait au moins huit morts et plusieurs blessés.Huit personnes ont trouvé la mort dont sept sur le coup suite à cet accident intervenue jeudi matin à hauteur de Daga Diakhaté, un village de la commune de Ngathie Naoudé. Ce bilan a évolué à 9 morts, selon plusieurs médias.De même une vingtaine de personnes ont été blessées dans cet accident, une collision entre un véhicule de transport en commun et un camion.Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est rendu quelques heures après sur les lieux du drame.Selon lui, cet accident est imputable à un véhicule avec une licence de 19 places qui était en surnombre avec à bord 32 passagers.Ce véhicule avait tenté "un dépassement hasardeux" à l’origine de ce drame, a-t-il indiqué, rappelant que conduire un véhicule en surnombre est une infraction soumise à des sanctions pouvant aller de l’amende au retrait du permis de conduire."Le constat est que c’est le facteur humain qui est à l’origine de ce drame qui a coûté la vie" à des "personnes innocentes", a déploré Mansour Faye, ajoutant : "L’imprudence des chauffeurs reste de mise tandis que des personnes innocentes perdent la vie tous les jours"."Un accident d’une telle violence en plein jour", alors même que "le chauffeur n’avait pas de problème de visibilité, nous interpelle tous. Nous déplorons le comportement de certains usagers de la route", a-t-il assené.