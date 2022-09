Accidents sur la route : Mansour Faye en visite à Tamba...

Accidents sur la route : Mansour en visite à Tamba...

Au sortir du premier Conseil des ministres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba, le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement est en déplacement à Tamba. Les raisons ? Les deux accidents de la route survenus, le premier entre Sindia et Bandia, dans le département de Mbour, et le second à Koussanar, dans de département de Tamba. Ils ont fait, au total, 17 morts.