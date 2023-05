Accord de paix entre l’État et une faction armée du MFDC : Le Gouverneur évoque un pas important vers la paix définitive

“Ce dépôt des armes n'est pas pour vous combattants de Diakaye un déclin, mais c'est un acte de bravoure traduisant votre fort engagement de faire la paix et de travailler désormais pour le développement économique et sociale de la Casamance ", a déclaré, Guedj Diouf, Gouverneur de Ziguinchor, lors de la cérémonie officielle de signature de l'accord de paix entre l'État du Sénégal et la faction Nord Diakaye.



Le chef de l'exécutif régional d'indiquer que cette posture de la faction MFDC Diakaye est une réponse au dialogue toujours prôné par le Président de la République Macky Sall. Un appel au dialogue du Chef de l'État en vue de la consolidation de la paix en Casamance.



“Ainsi en répondant à cette main tendue, le commandant de cette faction Nord Diakaye, Fatoma Coly et ses hommes, entrent dans l'histoire pour y demeurer à jamais en montrant à leurs frères des autres factions du MFDC la voie à suivre pour une paix définitive en Casamance”, relate le gouverneur de Ziguinchor.



Guedj Diouf demande à ces combattants de garder la tête haute et de continuer leur chemin vers " la paix et le développement économique et social harmonieux et durable de la Casamance ".



Le chef de l'exécutif régional, après avoir félicité tous les acteurs, partenaires de l'État, organisations de la société civile qui ont œuvré pour le retour de la paix dans cette zone Nord de Diakaye, a félicité les membres de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC.



Le gouverneur Guedj Diouf a par ailleurs rappelé le long processus de négociation qui a abouti à cette cérémonie. Processus qui a duré presque trois ans " du 31 juillet 2020 à ce jour 13 mai 2023 ".