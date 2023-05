Accord de partenariat entre la Direction de l’emploi et le Centre de Formation Professionnelle et Technique Darul Alimil Khabir de Hizbut-Tarqiyyah

Le lundi 1er mai 2023, le Directeur de l’emploi Pape Modou Fall a procédé à une visite de prospection de la Direction générale de Hizbut Tarqiyyah dont le siège et le centre culturel se situent à Touba sur la Route de Bélél derrière les HLM. Il a été accueilli chaleureusement par le Responsable moral, Président du groupe Média Al Mouridiyyah et Recteur de l’Institut International d’Etudes de Recherche sur le Mouridisme Serigne Youssou Diop et les hauts responsables de l’organisation religieuse et sociale. Une visite guidée a été organisée sous la conduite du Secrétaire Général de Hizbut Tarqiyyah et du directeur de l’IERM Serigne Mourtalla Sèye. La mosquée constitue la première étape de la visite avec ses décorations Hispano -mauresques, un véritable chef d’œuvre artistique de calibre international, s’ensuit le Centre de Formation Professionnelle et Technique Darul Alimil Khabir avec ses différentes filières dont électricité bâtiments, câblage réseau, transformation fruits et légumes, infographie, développement Web pour ne citer que ceux-là, la télévision Al Mouridiyyah, le groupe scolaire du préscolaire au lycée. Il s’est rendu également aux résidences chiques de Taïba et de Darou Khafor ainsi que le Complexe Keur Khassida dans l’Université Cheikh Ahmadou Bamba.





Le Directeur de l’emploi a terminé sa visite à la Résidence des hôtes Darou Khafor où il a signé un accord de partenariat entre la Direction de l’emploi et le Centre de Formation Professionnelle et Technique Darul Alimil Khabir en présence du Directeur Serigne Mourtalla Sèye. Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socioéconomique et l'emploi des jeunes. 70 jeunes qui s’activent dans le centre vont en bénéficier. Le Directeur Pape Modou Fall s’engage aussi à renforcer le Centre de centaines de jeunes déjà enrôlés dans le cadre du programme Xeyu Ndaw Yi. Ce qui va permettre de favoriser le renforcement de leur employabilité mais aussi faciliter leur insertion.