Accord de partenariat : Les pêcheurs sénégalais ne seront plus inquiétés par la marine mauritanienne

La visite du président Macky Sall en Mauritanie a été fructueuse. Des accords de coopération dans les domaines de la justice, de l’environnement, de l'équipement, des transports et de la pêche, ont été signés.





Ce sont les pêcheurs qui en sortent gagnants, car ils pourront désormais pêcher dans les eaux voisines sans être inquiétés par la marine.





Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, a signé un accord dans le domaine de la pêche et de la pisciculture. A cet effet, son homologue mauritanien a octroyé des autorisations de pêche aux pêcheurs sénégalais dans les eaux territoriales mauritaniennes, l’un des plus importants dossiers de coopération entre les deux pays.





La visite du chef de l'État, Macky Sall a abouti à la signature de plusieurs accords notamment avec la coopération judiciaire dans le domaine pénal, la coopération judiciaire dans les domaines civil et commercial et l’extradition de personnes recherchées dans les deux pays.





Aussi, les deux chefs d’État après les découvertes gazières dans les côtes des deux pays, ont jugé nécessaire de conjuguer leurs forces pour contrôler ces gisements. Dans ce sens, un accord de coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable, a été signé, eu égard aux changements climatiques successifs dans la sous-région.