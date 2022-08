Accords de paix signés à Bissau entre l'État du Sénégal et le MFDC : Le bureau national du MFDC (Mangoukouro) déchire le protocole

Le bureau national du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance MFDC, sis à Mangoukouro au niveau de la commune de Ziguinchor réfute et déchire le pacte signé entre l'État du Sénégal et la branche Sud du MFDC détenue par César Atoute Badiatte.





Ces accords jugés historiques par la plupart des populations de la Casamance et d’autres acteurs qui y voient un grand pas vers la paix définitive en Casamance, ne sont pas du goût des membres du bureau national à Mangoukouro.





Ces derniers, par le biais de Amidou Djiba leur porte-parole, affirment que " La paix ne se bricole pas, elle ne se bâtit pas sur du sable mouvant de l'uralisme et l'arbitraire ", citant l'Abbé Augustin Diamacoune Senghor.

Selon Amidou Djiba, la volonté du régime du Président Macky Sall est de finir avec le MFDC par les armes. Les membres du MFDC bureau national Mangoukouro prétendent que cette solution est " impossible et illusoire quelle que soit l'importance des forces utilisées". Pour ces derniers, l'État du Sénégal use de la stratégie de la division et de la corruption pour briser le MFDC, souligne le porte-parole au sujet de ces accords de Bissau.





Ce groupe qui a signé ces accords n'a aucune légitimité, et est non représentatif selon Amidou Djiba. Les membres du bureau national du MFDC sise à Mangoukouro disent ne pas reconnaître ces accords, et leurs signataires n'ont aucune légitimité vis-à-vis du MFDC authentique.





César Atoute Badiatte, " ancien chef militaire du marquis ", condamné par contumace à perpétuité, a été tiré par la main pour signer le document relatif à ces accords. Ils se demandent, si un tel personnage peut signer un document crédible.