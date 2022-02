Accrochage Armée-Mfdc : 07 soldats Sénégalais entre les mains de Salif Sadio

C’est désormais clair. Les 07 soldats Sénégalais pris en otage lors d’un accrochage par les rebelles en Casamance, sont entre les mains de Salif Sadio.



Le chef rebelle l’a confirmé à travers une vidéo de 15 minutes publiée sur Youtube.



Selon Rfm qui revient sur cette information, Salif Sadio soutient que les otages pourraient être libérés si et seulement si, les autorités sénégalaises se plient à ses conditions.



Dans le même sillage, le chef de guerre rebelle, très remonté, met en garde la Gambie et les forces de la Cedeao contre toute ingérence dans la question casamançaise.



Pour rappel, les émissaires gambiens et les forces de la Cedeao étaient intervenus pour négocier la libération des otages.