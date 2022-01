Accrochage entre l’armée sénégalaise et le Mfdc : La position d'Alioune Tine

Alioune Tine sur le MFDC et l'Armée

L’accrochage entre l’armée sénégalaise et le Mfdc en Gambie préoccupe bon nombre de citoyens. Alioune Tine d’Afrikajom Center est de ceux-là. Suite à ces attaques, deux militaires sénégalais y ont perdu la vie et neuf autres seraient entre les mains des rebelles, selon les informations.