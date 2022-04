Accrochage entre la brigade forestière et les trafiquants de bois: Un mort dans les rangs des trafiquants

Au moment où le Directeur des Eaux et Forêts étaient en tournée nationale de suivi de la campagne de reboisement dans la région de Kolda, il y a eu un accrochage entre les agents des Eaux et Forêts de Medina Yero Foula et des trafiquants. Le colonel Baidy Ba, Directeur des eaux et forêts, qui donne l'information raconte le film de l'horreur : "À la suite d’une tournée de police forestière, les agents de la Brigade forestière de Ndorna ont eu un accrochage avec un groupe de 19 trafiquants de bois vène en partance vers la Gambie. Malgré les coups de sommation tout en criant « Halte Agent des Eaux et Forêts » les trafiquants en supériorité numérique, ont refusé d’obtempérer et malheureusement une balle a atteint mortellement l’un des trafiquants habitant le village de Sinthiang seck, commune de Ndorna. Les 18 autres ont fini par prendre la fuite laissant derrière eux: un (01) corps d’un homme sans vie;