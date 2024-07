Accusations de fraude, d’escroquerie… : QNET dénonce des allégations infondées (communiqué)

QNET, une entreprise mondiale de vente directe axée sur le mode de vie et le bien-être, a été informée d’un nouveau rapport publié par Seneweb avec le titre « La mafia de QNET démantelée : sept escrocs arrêtés à Saint-Louis pour traite de personnes », publié le 27 juin 2024. QNET réfute fermement l’affirmation selon laquelle les personnes mentionnées dans l’article ont commis les infractions alléguées sur l’ordre de l’entreprise. QNET tient à souligner qu’il y a eu une augmentation du nombre d’incidents où des individus et des groupes semblent utiliser à mauvais escient son nom de marque pour mener des activités illégales ou criminelles. « Cela a été une cause sérieuse d’alarme pour l’entreprise et nous avons pris des mesures pour éduquer et avertir le public à ce sujet par le biais de notre campagne Dites non au cours des derniers mois. Nous avons installé des panneaux d’affichage dans plusieurs langues dans différentes villes, nous avons mis en place une campagne radio pour avertir les gens de ne pas tomber dans les escroqueries à son nom, nous avons une campagne de médias sociaux en cours. Nous avons également distribué des dépliants dans de nombreuses villes où ces incidents semblent se produire », explique Biram Fall, directrice générale régionale de QNET.





QNET est une entreprise de style de vie et de bien-être qui utilise un modèle commercial de vente directe pour promouvoir ses produits exclusifs qui aident les gens à vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Le modèle d’affaires de vente directe de la société permet aux individus de devenir des distributeurs indépendants du produit et de construire leur propre entreprise de vente promouvant les produits et gagnant des commissions de vente sur eux. Ces distributeurs sont appelés représentants indépendants (RI). Tous les RI QNET sont liés par les termes et conditions de l’entreprise et sont censés se conduire professionnellement.







La société prend très au sérieux les allégations d’activités illégales ou frauduleuses et prendra des mesures énergiques contre toute personne faisant une fausse représentation de QNET. QNET a mis en place une hotline de conformité sur WhatsApp pour recevoir des rapports d’activités frauduleuses menées en son nom. Nous encourageons le public à signaler toute activité frauduleuse présumée représentant faussement QNET au numéro WhatsApp, +233256630005 ou par courrier électronique à [email protected] pour une action rapide.







