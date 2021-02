Accusations de viol contre Ousmane Sonko : Le Frapp accuse Macky Sall

L’appel du leader du Pastef/Les patriotes est entendu. Ainsi, des manifestations ont eu lieu, ce lundi 8 février, dans les rues de Dakar.Toutefois, Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) «dénonce vigoureusement les violences physiques faites sur des citoyens sénégalais venus témoigner leur soutien au leader de Pastef, Ousmane Sonko, devant sa maison».Car, dit-il, parmi les victimes, se trouvent des femmes, de simples passants ainsi que des journalistes».«Le Frapp tient pour responsable Macky Sall et son régime, de cette situation qui résulte de cabales politiciennes contre les leaders de l'opposition. Il avait averti, quand le président de la République s'est arrogé les pleins pouvoirs, en dépouillant le Parlement de ses prérogatives. Il voulait s’enfoncer dans un autoritarisme lourd de dangers pour notre démocratie», a-t-on indiqué dans un communiqué reçu.Sur ce, le Frapp invite «toutes les organisations citoyennes sœurs à Dakar et dans tous les départements du pays, les droits-de-l'hommiste et toutes les forces vives du Sénégal, à se lever pour arrêter l'arbitraire et les machinations politiciennes de Macky Sall et son régime, pour éliminer toute opposition dans ce pays».Par ailleurs, il dit regretter qu'au moment où les cas de coronavirus augmentent au Sénégal, Macky Sall ne se préoccupe que de son agenda de liquidation d'adversaires politiques.