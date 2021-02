Accusations de viol contre Sonko : Adja Sarr et sa collègue convoquées à la SR

Tout comme Ousmane Sonko, Adja Sarr et une de ses collègues sont également convoquées ce lundi matin à la Section de Recherches de Colobane.Adja Sarr accuse le leader du Pastef de viol répétés et de menaces de morts. Selon elle, Sonko aurait profité d’elle à plusieurs reprises au sein du salon de massage Sweet Beauty Spa.Les deux parties seront donc entendues ce lundi par les éléments de la Section de Recherche.D’ailleurs, dans le cadre de l’enquête pour élucider cette affaire, la propriétaire du Spa, Khady Ndiaye, a été placée en garde à vue à la Section de Recherches. Elle est poursuivie pour incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.