Accusations de viol contre Sonko : Barthélémy Dias dénonce une cabale

Le maire de la commune de Mermoz - Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, s’est exprimé sur l’affaire Ousmane Sonko. Ce dernier ne croit pas aux accusations de viol portées contre le leader du Pastef par une jeune dame nommée Adja Sarr.Sur sa page Facebook, Barthélémy Dias écrit : «A mon ami, à mon frère et allié politique. Face à ces vulgaires comploteurs, que la Sainte Vierge Marie soit ton manteau protecteur, que le Prophète Mohamad (Psl) soit à tes côtés tout au long de cette cabale et que Dieu te garde. Amen !»S’adressant au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse, il ajoute : «Ce n’est pas Sonko, Khalifa ou Karim qui sont visés, mais plutôt la démocratie, la République et la Nation qu'on cherche à museler et (à) étouffer. Nous avons le devoir et la responsabilité de nous mobiliser pour arrêter ces vermines qui ont décidé de parasiter notre avenir et celui de toute une Nation.»