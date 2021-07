Accusations de viol et d’escroquerie : Madiambal Diagne avertit Souleymane Téliko

Condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 3 mois de prison ferme pour diffamation au préjugé du juge Souleymane Téliko, le président du groupe de presse Avenir Communication va contre-attaquer.





Madiambal Diagne a été autorisé, par le ministre de la Justice, Me Malick Sall, à poursuivre Souleymane Téliko. «Il m’a accusé à la barre d’être trempé dans une histoire de viol et d’être un escroc. La presse l’a relayé. Pendant le procès, quand il a sorti ces âneries, honnêtement, j’ai dit au tribunal que je demande solennellement que cette déclaration soit consignée sur le primitif d’audience, parce que je veux lui donner une suite judiciaire», a fait savoir le journaliste, invité de l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio, ce 4 juillet.





Avant de renseigner : «J’ai demandé l’extrait du primitif et je l’ai reçu vendredi. Cette déclaration n’y figure pas. Donc, cela montre que le tribunal a voulu protéger et sauver Souleymane Téliko. Mais ils n’y arriveront pas, parce que cette déclaration est grave et je ne saurais laisser passer. Elle mérite d’être éclairée devant l’opinion publique. Il faudrait qu’il y ait un procès public pour que Souleymane Téliko me dise si les accusations de viol et d’escroquerie sont avérées ou pas.»