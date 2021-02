Accusations de viol et menaces de mort : «Cette affaire est un coup dur pour Ousmane Sonko et…», (Daouda Tall)

L’étau se resserre autour d’Ousmane Sonko. L’homme politique est convoqué, demain lundi 8 février, à la Section de recherches (SR) de Colobane. Le Leader du Pastef/Les patriotes devra s’expliquer sur la plainte d’une masseuse qui l’accuse de viol et de menaces de mort.En effet, le dossier a connu des rebondissements depuis hier soir, car la propriétaire du salon de massage est placée en garde à vue pour incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.A ce sujet, l’éditorialiste Daouda Tall estime que cette affaire est «un coup dur et une mauvaise publicité pour Ousmane Sonko». Mais, espère-t-il, la justice devra faire son travail de manière indépendante.«La justice doit travailler de manière intelligente pour que les citoyens continuent d’avoir confiance en elle. C’est un fondement très important, dans une République. Du point de vue politique, cette affaire a porté un coup dur à l’homme politique Ousmane Sonko. C’est une évidence, parce que même s’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, un certain mal est déjà fait», a-t-il indiqué sur iRadio, ce dimanche.Avant de préciser : «C’est-à-dire, à partir du moment où l’affaire a éclaté, vu la personnalité d’Ousmane Sonko, il y a eu un certain nombre d’articles de presse qui ont relayé les accusations, y compris sur le plan international. Lorsqu’on a des ambitions présidentielles, on a une stature internationale à préserver et, de ce point de vue, une certaine presse internationale a déjà repris les accusations, et cela, c’est un coup dur.»