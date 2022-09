Accusations de viol : témoignages accablants contre Sitor Ndour

Le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, a lancé les auditions de l’affaire Sitor Ndour, qui est accusé de viol par A. Thiaw, sa domestique âgée de 17 ans. La partie civile, des témoins et des experts ont défilé dans son bureau.



Avant-hier, mardi, le magistrat a auditionné la jeune fille. C’était en présence de sa mère et de son avocate, Me Ndèye Fatou Touré.



D’après Les Echos, la victime présumée a confirmé sa plainte et persisté dans ses accusations. Elle a maintenu que Sitor Ndour l’a violée le lendemain de la Tabaski, en l’absence de son épouse.



Hier, mercredi, c’était au tour de la maman de A. Thiaw et de sa tutrice, Nguirane Diawara, de répondre aux questions du juge. Elles ont appuyé les accusations contre Sitor Ndour.



Les Echos renseigne que l’audio où le mis en cause suppliait la mère de sa victime présumée d’étouffer l’affaire était aussi au menu des échanges entre le juge du deuxième cabinet et la partie civile.



Le magistrat a également entendu la sage-femme qui a examiné A. Thiaw au poste de santé Philippe Maguilène Senghor. Mais, signale le journal, cette dernière a précisé n’avoir pas vu de trace de sperme sur la fille. Une brèche qui pourrait profiter à l’accusé ?



En tous cas, Les Echos ajoute que Mamadou Seck compte recueillir l’avis de trois gynécologues. Et qu’en plus de Sitor Ndour, d’autres témoins sont attendus ce jeudi dans le bureau du juge.