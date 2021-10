Accusé d'avoir violenté une femme, le représentant des Sénégalais à Khemiss s'explique

Hier mardi, nous vous révélions qu'une jeune dame connue sous le nom d'Eva accuse le représentant des Sénégalais à Khemiss de l'avoir violentée et expulsée de son logement. Ce, pour avoir refusé ses avances. Une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux sénégalais et ému les internautes. Seneweb a donné la parole à l'accusé Mouhamed Mbaye pour avoir sa version des faits.