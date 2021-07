Accusé d'escroquerie, Libasse Laye Mboup se plaint: "Je n'ai pas eu le temps de manger mes poulets avant d'être arrêté"

Libasse Laye Mboup accusé d'escroquerie

Allié du président Macky Sall, Libasse Laye Mboup risque 01 an dont 06 mois de prison ferme. Le chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) a été jugé hier au tribunal de grande instance de Diourbel pour escroquerie.





Selon ‘’SourceA’’ qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, ses avocats ont introduit à nouveau une demande de liberté provisoire, mais celle-ci a été encore rejetée et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à jeudi prochain.





Mais, lors de son face-à-face avec le juge, souligne le journal, le membre de “Benno Bokk Yakaar” s’est fendu d’une complainte ô combien osée, au sujet de son arrestation. «Les policiers sont venus chez moi à 22 heures sans m’accorder le temps de manger mes poulets déjà cuisinés. Je suis fâché contre la police», s’est-il plaint.





Pour rappel, Libasse Laye Mboup est inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 15 juin dernier à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Il est accusé d’avoir dupé plusieurs personnes à qui il faisait croire qu'il détenait des financements du président Macky Sall.