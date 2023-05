Accusé d’avoir violé plus de 20 élèves, un maître coranique introuvable : Les parents des victimes s’interrogent





Les faits se sont déroulés à Touba plus précisément à Keur Gol. Un marabout a disparu après avoir été accusé de viol plus de 20 jeunes filles à qui il enseignait le coran. Suite à des plaintes déposées à la gendarmerie contre lui, l’homme reste jusque-là introuvable. Cependant, la lenteur notée dans la procédure judiciaire a provoqué la colère noire des parents des victimes qui avancent que les limiers ne manifestent aucune volonté pour retrouver le marabout. Situation qui les met dans tous leurs états.





“Nous avions porté plainte depuis le début de l’affaire, rappelle le père d’une des victimes sur la RFM. Mais on n’a pas senti les choses bouger car on ne nous donne aucune information valable. Et ce n’est pas normal car il s’agit de viol commis sur nos enfants qui sont au nombre de 20. C’est vraiment écœurant et nous sommes très fatigués. Nous avons fait notre devoir en tant que victime, en tant que citoyen qui est d'aller porter plainte à la justice. Maintenant c’est à eux de faire leur travail. Malheureusement, ils ne manifestent aucune volonté. A la limite, c’est comme s' ils ne voulaient pas retrouver le marabout”.





La mère d’une autre victime pointe des zones d’ombre autour de la procédure : “Ce qui nous semble étonnant dans cette affaire, c’est que les gendarmes ont reçu l’information que le maître coranique a violé 20 de ses élèves, qu’ils l'ont localisé, et savent où ils se trouvent. Mais ils ne font aucun effort pour aller le cueillir. Nous voulons savoir pourquoi. Si y a des gens qui veulent le protéger aussi,qu’on nous le dise, mais nous n’accepterons pas cette injustice. De toute façon, nous réclamons la justice dans toute sa rigueur, sinon nous allons régler cette affaire nous même ».