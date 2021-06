Accusé de viol suivi de grossesse: «Tonton» Sow aurait exigé rapports sexuels à sa nièce

Un tonton accusé de viol suivi de grossesse par sa nièce

Venue de Thiès pour aider sa tante, O. Diagne, une jeune fille de 18 ans, mariée et résidant à Yeumbeul, s’occupait des tâches ménagères. Mais elle ne s’attendait pas à avoir quelques déboires. À peine deux semaines après son installation, au mois de novembre 2020, le mari de sa tante l’aurait violée. «La première semaine, tout allait bien. Puis un jour, il m’a trouvée dans la chambre à coucher, alors que j’étais en train de faire le lit de ma tante. Il m’a poussée sur le lit et m’a contraint à me déshabiller », a confié la jeune fille dans les colonnes du journal Le Soleil.





Poursuivant les accusations, A. Diagne a déclaré que celui qu’elle appelle affectueusement «tonton » aurait «ouvert ses cuisses avant de monter sur elle pour la pénétrer » avant de la menacer de mort si toutefois elle en parlait. C'est ainsi que son père a porté plainte, le 15 mars 2021, au commissariat de Yeumbeul.