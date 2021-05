Acquisition d'un avion : Innocence Ntap Ndiaye valide et justifie

Il n'y a pas à fouetter un chat suite à l'acquisition d'un avion présidentiel. Vu l'état de vétusté de l’A319 de la présidence, il est important que le chef de l'État voyage avec un avion qui est en sécurité.



Tel est l'avis de la présidente du Haut Conseil du dialogue social (Hcds), Innocence Ntap Ndiaye qui a présidé ce mardi un atelier de renforcement de capacités des membres du HCDS et des autres participants sur le dialogue social, la sécurité et la santé au travail.



"La sécurité d'un Président de la République devrait être une préoccupation pour tout citoyen. La transparence est une bonne chose mais quand on est élu et qu'on n'a pas un avion pis qu'on passe tout son temps en a emprunter chez les autres, je ne vois pas ce qu'il y a de mal pour en acheter un. Avoir un avion présidentiel qui a des défaillances techniques, c'est le Sénégal qui en pâtit. Soyons plus justes dans nos prises de position. Tout un chacun devrait œuvrer pour une bonne stabilité".



En outre, la rencontre de trois jours devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et travailleuses du secteur de la santé.