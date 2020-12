Acquisition de navires de défense : Le Sénégal réceptionne deux patrouilleurs « Lac Retba » et « Cachouane »

La flotte navale de la marine nationale s’élargit avec la nouvelle acquisition de deux navires de défense et de combat baptisés « Lac Retba » et « Cachouane ». Il s’agit de deux patrouilleurs rapides de type Shaldag qui viennent d’être livrés par les chantiers navals Israël Shipyards. « Lac Retba » est un Shaldag MK V alors que « Cachaouane » est un Shaldag MK II. Une acquisition qui vient en renfort à « Anambé » et « Soungrougrou », les deux premiers navires Shaldag MK II.











Equipé d'une mitrailleuse légère, d’un système d'arme télécommandée de 23.30 mm, 12.7 mm et d'un dispositif électro-optique, le Shaldag MK II est l'un des FPC les plus rapides du secteur naval grâce à son design tout en aluminium et à sa vitesse maximale de 45 nœuds.





Quant au Shadlag MK V, il est, selon sa fiche technique, un navire léger, rapide et robuste, idéal pour les missions de sécurité navale. Il est totalement conçu en aluminium et, comme tous les membres de la famille Shaldag, il bénéficie d'un niveau de maniabilité extrême et d'une excellente tenue à la mer. Conçu pour intervenir sur de longues distances, il est particulièrement efficace grâce à un rapport élevé entre la puissance de feu et le déplacement. Il est équipé de missiles sol-sol à courte ou moyenne portée ainsi que de drones tactiques.