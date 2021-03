Actes contre-nature : Les aveux explosifs du présumé homosexuel arrêté à Touba

La maison d'arrêt et de correction de Diourbel accueille un nouvel hôte. F.D se disant marchand ambulant a été déféré depuis lundi dernier pour diffusion d'images à caractère pornographique incitant à des actes contre-nature.Arrêté à Touba, le jeune homme âgé de 22 ans a été embarqué au commissariat spécial de la capitale du mouridisme. Le célibataire sans enfant a fait des confidences explosives lors de l'enquête préliminaire.Selon des sources de seneweb proches du dossier, F.D a indiqué sur procès-verbal qu'il n'est pas homosexuel. Mais il lui arrive souvent, dit-il, d'avoir des sensations bizarres qui le poussent à avoir envie d'entretenir des rapports sexuels avec des hommes." Je suis sous l'emprise d'un être surnaturel qui me pousse à commettre des actes contre-nature " a justifié le présumé homosexuel.Mais les enquêteurs ont découvert des images obscènes dans son application WhatsApp selon nos sources. Le jeune homme envoyait des vidéos et des photos (des hommes en pleins ébats) à des individus pour les inviter à des séances de plaisir. Certains d'entre eux l'insultaient et d'autres ignoraient même ses messages.A noter que le mis en cause a été piégé et arrêté à Touba le 12 mars dernier.