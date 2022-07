Actes contre-nature, pédophilie : La troublante histoire entre le préparateur physique de DSC et 12 jeunes footballeurs

Olivier Brice Sylvain, préparateur physique DSC

Olivier Brice Sylvain va devoir prendre son mal en patience. La Chambre criminelle de Dakar a encore renvoyé, ce mardi, à la date du 19 juillet prochain, son procès. Elle a suivi en cela la requête formulée de Me Moussa Sarr, constitué nouvellement pour le compte de Dakar Sacré-Cœur. Le préparateur physique à l'AS Dakar Sacré-Cœur (DSC) est accusé d’actes contre-nature, pédophilie et détournement de mineurs par 12 jeunes footballeurs âgés entre 13 et 15 ans au moment des faits.





"Nous venons d'être installé dans la cause, a déclaré Me Sarr. De plus, a précisé l'avocat, la défense nous a servi une sommation demandant à Dakar Sacré-Cœur de communiquer le numéro de sa police d'assurance", d’après le quotidien "Le Soleil".





Les avocats de la défense se sont opposés au renvoi. Pour Me Ciré Clédor Ly et ses collègues, "on ne peut pas renvoyer l'affaire, car il s'agit de question de liberté". "Si c'est à cause de la police d'assurance que la partie civile souhaite renvoyer le procès, nous renonçons à l'appel en garantie", a ajouté Me Ly. Aussi, le centre sportif et les victimes avaient le même avocat.