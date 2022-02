Actes de vandalisme au stade Abdoulaye Wade : Des experts expliquent la racine du mal

Les jeunes qui vandalisent le stade Abdoulaye Wade

Les actes de vandalisme posés, ce mardi, par de jeunes mécontents, lors de l'inauguration du nouveau stade Abdoulaye Wade, continuent de susciter des réactions. Des jets de pierres et des vitres cassées en présence des forces de l'ordre ont été notés, rappelle la Rfm.





Dans la rubrique "Point de vue" de ladite radio, le psychologue Serigne Mor Mbaye pointe un "manque de communication" de la part des autorités étatiques. "Certains ne savent pas que c'est un édifice construit avec une dette publique à coups de plusieurs milliards de francs Cfa. Pour ce stade, on parle même de plus de 150 milliards", a-t-il indiqué.





Allant plus loin, M. Mbaye ajoute : "C'est une honte, d'autant que beaucoup de très hautes personnalités étaient présentes au stade."





Toutefois, a-t-il précisé, "cela prouve que les priorités sont ailleurs. Construire des stades et autres édifices publics, c'est une bonne chose, mais il faut d'abord penser à éduquer nos enfants. Car si vous n'éduquez pas les enfants, ceux-ci vont détruire tout ce que vous allez construire", est-il d'avis.





Pour sa part, le sociologue Djiby Diakhaté pense qu'il faut, d'abord, "inculquer les valeurs morales aux jeunes Sénégalais. Et cela commence à la maison. C'est une responsabilité des parents". Il est également le moment de trouver de bons modèles à nos enfants. Car, regrette M. Diakhaté, "chez nous, on a de plus en plus tendance à croire que ceux qui font mal sont des modèles".





L'universitaire rappelle ainsi que seule une "bonne éducation" peut permettre d'éviter certains actes de vandalisme visant des biens publics et la violence en général.