Action citoyenne : Après les manifs à Kolda, le M2D nettoie les rues de la ville

Kolda, une ville propre. C'est ce qu'on constate à perte de vue. Le M2D est passé par là. Ce mouvement de défense de la démocratie qui regroupe la société civile et autres parties politiques de l'opposition, a organisé une vaste opération de nettoiement des rues et ruelles à travers les différents quartiers. Et cela après les dernières manifestations pour exiger la libération du leader national du parti Pastef/Les Patriotes.

Face à la presse, les responsables du M2D ont annoncé la tenue demain vendredi d'une opération de don de sang pour sauver les blessés qui depuis lors sont en soins intenses à l'hôpital régional de Kolda. Ils ont aussi exigé la libération des jeunes arrêtés lors de ces manifestations.