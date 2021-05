Action solidarité : L’AIS au chevet des Daaras

Association Islamique pour servir le Soufisme

Créée en 2015, l’Association islamique pour servir le soufisme (AIS), qui s’active dans l’éducation et les actions sociales, a lancé, ce mercredi, un nouveau concept dénommé «Action solidarité». Une initiative qui vise à combattre le déséquilibre social et les mauvaises conditions de vie, notamment dans les Daaras.





L’AIS a profité du lancement de ses activités pour offrir des «enveloppes ramadan» de 100 000 F Cfa, à plus d’une cinquante de Daaras de diverses localités du Sénégal.





«Quand on a mis sur pied cette association, on organisait des colloques, des conférences, etc. Mais avec la crise de la pandémie de la Covid-19, cette idée nous est venue en tête. C’est ainsi qu’on a décidé de venir en aide aux Daaras, car ils en ont besoin», explique Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ, Président de l’AIS.