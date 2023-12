Adaptation au changement climatique : l’ADM partage le modèle de Saint-Louis

Une forte délégation de l’Agence de Développement municipal (ADM) conduite par le Directeur général Baye Oumy Gueye participe à la 28e Conférence des Nations unies sur le climat (COP28) qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.





Lors du panel sur l’adaptation au changement climatique et solutions fondées sur la nature, qui s’est tenu ce dimanche, l’ADM a donné l’exemple de Saint-Louis à travers les projets structurants que sont le Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP) et le Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP).





C’est ainsi que l’ingénieur en génie côtier, Souleymane Fall, a présenté les réponses structurantes apportées par l’ADM face à la problématique de Saint-Louis qui a été décrite comme ''une ville amphibie très inondable, entre l’Océan et le fleuve Sénégal, bâtie sur le sol peu perméable''.





Il faut rappeler que l’Agence de Développement Municipal (ADM) a été créée en 1997, d’un partenariat entre l’Etat du Sénégal et l’Association des Maires du Sénégal (AMS), dans le contexte marqué particulièrement par l’avènement des Lois de Décentralisation de 1996, consacrant entre autres le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales.





Dans ses interventions, l’ADM couvre l’ensemble du territoire national. Elle s’illustre comme le partenaire privilégié des Collectivités territoriales, au regard des nombreux projets et programmes (PAC, PRECOL, PROGEP 1 ET PROGEP 2, PROFIT, PACASEN, PPCS, SERRP, COMSA) réalisés ou en cours de réalisation à leur profit.