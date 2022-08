Adduction en eau, infrastructures routières, sanitaires : Nguéniène et environ toujours dans l'attente

Adduction en eau, infrastructures routières, sanitaires : Nguéniène et environ toujours dans l

À part la route goudronnée cahoteuse qui mène à Nguéniène et ses environs, la bourgade manque de tout. La localité affiche des insuffisances préoccupantes, notamment dans l'adduction en eau, l'électricité, les routes...

La population attend toujours sa part dans les infrastructures. Des cases en paille entourées de palissades de la même matière cohabitent avec des bâtiments en dur. Les habitants aimeraient bien avoir un semblant d'émergence pour leur commune, notamment de l'eau qui coule à flot des robinets, de l’électricité, des infrastructures sanitaires, scolaires modernes et équipées.





"L'eau est un besoin pour tous, une nécessité. Mais nous n'en avons pas. Par manque d’eau, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Quand nous avons d'importantes cérémonies, nos habitants font recours à des citernes qui viennent d'ailleurs pour nous alimenter en eau'', déplore Bougar Diouf, responsable politique à Nguéniène. En effet, la vie est dure pour les habitants et ça l'est encore plus pour les personnes qui tombent malades".





Dans cette bourgade, rien n’a changé depuis que l'on parle d'émergence au Sénégal. Le manque de moyens est soulevé partout. C’était d’ailleurs le cas lors d'une finale de football, jouée en l'honneur du responsable politique Bougar Diouf, samedi dernier, dans le village de Ndianda.