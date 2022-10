ADEPME : Lancement de deux projets pour booster la transformation et la relance économique

ADEPME va renforcer les capacités des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)

Le Sénégal compte améliorer la compétitivité de certaines chaînes de valeur. Il s’agit pour l’ADEPME de renforcer les capacités des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les investissements du secteur privé dans le pays. Ce financement est destiné au programme gouvernemental "Accélérer la compétitivité et la création d'emplois». Le projet pour l’emploi, la transformation économique et la relance au Sénégal (ETER) vise à soutenir la reprise économique résiliente du Sénégal après la COVID-19. "Le Sénégal a fait face à plusieurs défis liés à la crise du COVID. Dans ce contexte, ce projet soutient la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité en améliorant la compétitivité et la productivité du secteur privé, l'accès au financement et à l'investissement à long terme, et des infrastructures plus durables », a indiqué Jean Marie Diouf, secrétaire général de la structure. L’ADEPME pilote deux projets qui lui sont confiés par le gouvernement du Sénégal. Ces deux programmes sont financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque mondiale. Il s’agit du programme ETER et du programme PAAICE avec un financement de 125 millions de dollars (80 milliards de FCFA).





Le projet cible 5500 PME qui seront accompagnées durant leurss quatre premières années d’existence à pouvoir se doter d’outils digitaux et se transformer digitalement. Il s’agit aussi d’accompagner les entreprises à avoir une productivité et une compétitivité par le biais de la technologie numérique. Quatre guichets ont été mis en place pour faciliter le traitement et la mise en œuvre des œuvres. Le Guichet micro va accompagner les très petites entreprises et les entreprises informelles. « Le seul critère est d’avoir une activité. On n’a pas besoin d’être enregistré. Tout le monde peut accéder à ces services, il faut simplement avoir une activité économique », a notifié Jean Marie Diouf. Il y a un guichet standard qui va accompagner les Pme un peu plus solides dans leurs besoins d’adaptation et un guichet international pour les entreprises qui ont besoin d’être accompagnées sur l’international et enfin un guichet technologie.