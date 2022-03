[Vidéo] Adieux de l'ex DG de la DER à "ses collègues" : Vague d'émotions...

Limogeage du Patron du Der, Pape Amadou Sarr

C'est dans la tristesse et la consternation que le personnel de la Direction générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et jeunes (DER/FJ) a dit adieu à son ex patron. En effet, ce jeudi 10 mars, Pape Amadou Sarr est venu récupérer tout ce qui lui restait dans son désormais ex bureau et dire au revoir à ses ex collaborateurs.





Nombreux ont été ceux qui n'ont pas supporté "ses adieux". Hommes comme femmes, ils ont tous pleuré devant lui en le serrant fort contre eux. Lui non plus n'a pas été indifférent à toute cette émotion.





Les femmes particulièrement, pour qui il avait tenu les propos qui lui ont valu son limogeage, n'en reviennent toujours pas.