Adji Sarr avait déjà accusé de viol un de ses professeurs du nom de ... M. Sonko

Il y a quelques années, à l’école de son village (on taira le nom) à Foundiougne, Adji Sarr avait accusé un de ses professeurs de viol, a appris SeneNews sur place. Et ironie du sort, le professeur avait comme nom… Sonko. Une affaire qui avait défrayé la chronique à l’époque. M. Sonko avait nié les accusations de la jeune élève Adji Sarr.L’affaire avait été réglée à l’amiable et M. Sonko avait dû mettre la main à la poche pour enterrer cette affaire qui risquait de mettre un sacré coup à sa carrière.