[Vidéo] Adji Sarr lance un défi à Ousmane Sonko...

Adji Sarr defie Ousmane Sonko

Revoilà Adji Rabi Sarr. L’accusatrice d’Ousmane Sonko dans la sulfureuse affaire « Sweet beauté » est sortie de sa réserve, mais cette fois-ci, pour lancer un défi au leader du parti Pastef.





Dans une vidéo postée au lendemain de la manifestation de Yewwi Askan wi, la jeune masseuse a interpellé le député de l’opposition. « Ousmane Sonko, le mortal kombat auquel tu invites les Sénégalais, c’est plutôt entre toi et moi. Libère- moi, pour qu’ensemble, on puisse libérer le peuple », a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : « Ousmane Sonko, libère le peuple de ce qui le hante, libère-le de cette affaire dans laquelle 14 jeunes ont perdu la vie. Quand est-ce que tu vas arrêter ? ».