Adji Sarr : «Je suis prête»

Dans une message partagé hier et repris par Les Échos, Adji Sarr se dit «fin prête» à affronter, ce mardi devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko qu’elle accuse de viols répétés et menaces de mort. «J’y serai», a-t-elle promis.



«Ce mardi 16 est un jour historique pour moi, ma famille, mes soutiens et tous les patriotes épris de justice. Je suis fin prête, a lancé l’ancienne masseuse. Je convoite d’Allah qu’Il guide mes propos et qu’Il renforce mon courage afin de dire sans flancher tout le mal que j’ai vécu entre les mains de cet homme.»



Adji Sarr d'ajouter : «Des nuits durant j’ai prié mon guide religieux, Baay, pour qu’enfin ce procès se tienne. Après tout ce que mon pays a vécu, je préfère mourir que de fuir ce face-à-face avec le juge. Les 14 morts, leurs parents, leurs familles, leurs amis… ne le méritaient pas.»