Adji Sarr-Ndèye Khady Ndiaye : obscénités, injures et graves accusations devant le Doyen des juges

L’affaire Sweet Beauty a connu un tournant avant-hier, jeudi, avec la confrontation entre deux personnes clés du dossier.





Pendant près de douze heures, devant le Doyen des juges, Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort, a fait face à Ndèye Khady Ndiaye, qui était sa patronne à Sweet Beauty, l’institut où se seraient déroulés les faits.





Les deux dames étaient flanquées de leurs avocats. Les échanges étaient houleux. Le journal Libération a relevé «au moins quatre incidents», précisant que les propos ont souvent volé bas.





L’incident le plus violent, selon le quotidien d’information, a opposé Me El Hadji Diouf et Ndèye Khady Ndiaye. Cette dernière contestait la déclaration d’Adji Sarr selon laquelle à Sweet Beauty on ne pratiquait pas des massages thérapeutiques, comme l’affirme la propriétaire, mais des massages sexuels.





Devant l’air scandalisé de Ndèye Khady Ndiaye, qui tentait de discréditer sa cliente, Me El Hadji Diouf s’est arraché les cheveux en la traitant, notamment, de prostituée.





Réponse du berger à la bergère : Ndèye Khady Ndiaye qualifie l’avocat de «violeur international». Ajoutant qu’elle détient contre lui des vidéos compromettantes qu’elle rendrait publiques en cas de procès.





Adji Sarr et le député de l'APR





Me El Hadji Diouf et la patronne de Sweet Beauty vont une nouvelle fois s’écharper. Le premier martelant qu’à Sweet Beauty, les messages sexuels étaient au menu.





Faux, rétorque la seconde, qui maintient qu’elle ne pratiquait que des massages thérapeutiques. Et pour prouver qu'elle a des compétences en la matière, elle propose à l’avocat d’Adji Sarr de lui faire un message pour «diminuer son ventre».





L’autre incident a opposé Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye. L’accusatrice d’Ousmane Sonko a martelé avoir été violée à Sweet Beauty. Son ex-patronne l’a démentie, soulignant qu’Adji Sarr serait de mœurs légères.





À preuve, raconte-t-elle, elle l’a une fois surprise dans une de ses cabines en pleins ébats avec un «député de l’APR». Une déclaration qui a déclenché des échanges de propos aigres-doux entre les deux dames.





En somme, les deux parties ont campé sur leurs positions. Adji Sarr maintenant qu’Ousmane Sonko l’a violée à plusieurs reprises et menacée de mort.