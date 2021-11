[Vidéo] Adji Sarr sur le viol présumé de la Miss Sénégal: «J’espère que cette fois-ci, l’Etat va… »

Revoilà Adji Sarr. La jeune masseuse qui avait accusé Ousmane Sonko de « viol et menaces de mort » est revenue à la charge pour, dit-elle, soutenir la Miss Sénégal 2020, Fatima Dione, qui dit être également être victime de viol suivi de grossesse.



« Je compatis à ta douleur, ma chère Fatima, je sais ce que tu endures actuellement et je me réjouis de la sympathie que les femmes sénégalaises t’ont manifestée », a-t-elle lancé, dans une courte vidéo d’une minute. Adji Sarr dit, en effet, espérer que « pour une fois, l'Etat du Sénégal va prendre ses responsabilités pour protéger ses filles ». Car, regrette-t-elle, « ce sont ceux-là qui doivent nous protéger qui nous pervertissent et cela doit cesser ».



Dans son message, la masseuse « prie qu’aucune autre fille sénégalaise ne vivra cette mésaventure », invitant tous à protéger les femmes contre ceux qu’elle considère comme des « prédateurs ».