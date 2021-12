[Document] Administration : Guy Marius Sagna affecté à Kédougou!

Seneweb l’avait annoncé au début du mois de novembre dernier. Et le document signé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale depuis le 28 septembre dernier, Abdoulaye Diouf Sarr, vient d’être rendu public, ce samedi 11 décembre, par des proches de l’activiste Guy Marius Sagna.



«Monsieur Guy Marius Sagna, assistant social, matriçule de solde n° 657.190/P, précédemment en service au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B, est affecté au Service régional de l'Action sociale de Kédougou», a-t-on écrit dans la note de service publiée sur les réseaux sociaux. Laquelle, renseigne-t-on, prend effet à compter de sa date de signature.



Seneweb écrivait que l’activiste par ailleurs secrétaire administratif du FRAPP, Guy Marius Sagna est dans le viseur du ministère de la Santé et de l’Action sociale. En effet, selon des informations concordantes, il recevra bientôt sa lettre d’affectation dans une région dont le nom commence par K. Nos sources expliquaient également que le document serait en cours d’élaboration par les services compétents.



Cependant, cette affectation annoncée survient juste quelques jours après sa sortie de prison. Il a été incarcéré pour avoir dénoncé l’inertie de la gendarmerie face aux plaintes des élément du FRAPP qui ont été victimes d’agressions physiques lors d’une réunion avec les populations de Malikounda.