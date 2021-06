Adressage numérique national : Le projet « Un Sénégalais, une adresse » prend forme

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Adressage Numérique National (ANN), le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications, en collaboration avec le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire, a organisé ce samedi une journée d’information et d’échanges à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le projet « Un Sénégalais, une adresse », vise à doter les populations, les administrations et les entreprises publiques et privées d’une bonne adresse géolocalisable.





Cet ambitieux projet d’adressage numérique s’inscrit dans l’axe 2 de la stratégie Sénégal Numérique 2025, « une administration numérique au service du citoyen et des entreprises ». Avec l’orientation numéro 2 de l’axe 2, l’État du Sénégal a pour objectif d’engager la numérisation des grands registres et aussi la réalisation de projets numériques emblématiques afin de donner une véritable impulsion à la dématérialisation intégrale de l’administration publique.





" C’est vrai qu’au Sénégal il existe un adressage physique à Dakar et dans les grandes localités du pays, mais il est marqué par le caractère non complet et non exhaustif d’une part et par le caractère non numérique d’autre part" . Expliquant la pertinence du projet, le représentant du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Oumar Housseynou Ka, directeur des travaux géographiques et de la Cartographie a insisté sur le rôle important de son département et ceux des élus locaux dans le bon fonctionnement du projet.





« Nous jouons un rôle fondamental dans le cadre de la mise en œuvre de l’adressage numérique au Sénégal. Parce que, qui dit adressage dit d’abord les collectivités locales. Ce sont elles qui vont accueillir la mise en œuvre de ce projet. Et c’est une question d’aménagement finalement du territoire. En tant qu'entité chargée de la cartographie nationale, nous jouons un rôle fondamental dans la mise à disposition d’outils et de données technologiques pour rendre ce projet réaliste. C’est un projet de grande envergure qui va nécessiter quasiment l’adhésion de toutes les populations mais également la collaboration et la participation de tous les acteurs locaux. Ce sont eux qui vont accueillir le projet. Donc, nécessairement il faudra qu’ils participent à son mise en œuvre » a-t-il soutenu.

Samba Diop représentant le maire de Mpal, a, lui, indiqué que le projet est pour les collectivités territoriales. « En tant que collectivités territoriale, on voit que ce projet est le nôtre. Parce qu’aujourd’hui, on ne peut pas parler d’adressage sans parler des collectivités locales. L’adressage, c’est la cité, les villages et les villes. Et quand on parle des villes et des villages, on a besoin d’impliquer les collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle, nous, en tant que collectivité territoriale, nous sommes preneurs par rapport à la vulgarisation de ce projet. Aujourd’hui pour booster le développement au niveau de nos collectivités territoriales, que ce soit dans le e-commerce, dans le tourisme ou le secourisme, on a besoin d’avoir des adresses précises » a affirmé M. Diop.